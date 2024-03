A "Basket Room" Flavio Tranquillo rivela come l'ala dei Pelicans sia il migliore della lega nel generare punti da situazioni di hand-off, davanti a campioni del calibro di Luka Doncic, Damian Lillard, Tyrese Haliburton e Donovan Mitchell. E anche grazie a lui New Orleans è squadra molto minacciosa in vista dei playoff a Ovest

