Doncic come Mahomes: alley-oop a tutto campo

In una serata in cui ha litigato con il canestro segnando solo 6 dei 27 tiri tentati, Luka Doncic ha comunque chiuso in tripla doppia con 18 punti, 10 rimbalzi e 16 assist. Uno di questi in particolare è veramente strepitoso, facendo partire un alley-oop dalla propria linea del tiro libero per trovare Derrick Jones Jr. sopra il ferro a 24 metri di distanza. Un "touchdown" degno di Patrick Mahomes, il miglior quarterback della NFL nonché grande amico di Doncic e tifoso dei Mavs visto spesso a bordo campo