Ingram, infortunio al ginocchio: Pelicans in ansia

I New Orleans Pelicans sono una delle squadre più in forma di queste ultime settimane di regular season, avendo vinto 8 delle 10 partite precedenti alla trasferta di Orlando. La visita in casa dei Magic, però, rischia di trasformarsi in uno spartiacque della loro stagione, non tanto per la sconfitta rimediata contro un Paolo Banchero in tripla doppia, ma per l’infortunio subito da Brandon Ingram. Difendendo una penetrazione di Jalen Suggs, l’ala ha subito una iperestensione alla gamba sinistra, crollando a terra e venendo portato fuori a braccia dai compagni di squadra. I Pelicans non hanno ancora comunicato una diagnosi precisa, parlando di un generico infortunio alla gamba, ma la sensazione è che possa trattarsi di qualcosa di serio, potenzialmente in grado di mettere fine alla stagione di Ingram — dando di conseguenza un grosso colpo alle speranze di playoff dei Pelicans, che nelle ultime settimane erano arrivati a insidiare il quarto posto degli L.A. Clippers. Ingram, che spesso in carriera ha avuto problemi fisici, stava viaggiando a 21 punti e 5.8 assist di media con buonissime percentuali dal campo, ma soprattutto era "in ritmo" per superare quota 70 gare disputate per la prima volta dal suo anno da rookie. Il suo posto in quintetto dovrebbe essere preso da Trey Murphy, che stanotte ha chiuso come miglior realizzatore di squadra a quota 21 punti davanti ai 20 di Zion Williamson, che senza Ingram avrà ancora più responsabilità offensive sulle spalle.