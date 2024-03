Luka Doncic è abituato ad alzare lob per i suoi lunghi o i suoi esterni più atletici, ma quando si è ritrovato in contropiede due contro uno ha avuto una brillante idea: alzare il pallone per l'alley-oop di Kyrie Irving. La guardia, che in questa stagione ha già schiacciato 32 volte, non ha avuto problemi a salire per affondare il pallone alzato dal compagno, che appena ha visto decollare Irving si è portato le mani alla testa incredulo