Il rapporto tra D'Angelo Russell e i Lakers non è mai stato dei più semplici e lineari. Scelto proprio dai gialloviola alla seconda posizione del Draft 2015, la prima avventura dell'ex Ohio State a Los Angeles è durata giusto due stagioni vissute al di sotto delle aspettative iniziali. E Russell, dopo un lungo giro tra Brooklyn, Golden State e Minnesota durato più di cinque anni, è tornato alla base nel febbraio dello scorso anno. Anche nella sua seconda incarnazione ai Lakers, tuttavia, il playmaker non è mai riuscito a convincere a pieno, pur a dispetto di diverse prove notevoli e dei buoni risultati ottenuti dalla squadra con lui in campo. E, infine, il rinnovo contrattuale concessogli in estate (biennale da 36 milioni) era sembrato fin da subito la premessa perfetta per utilizzarlo come pedina di scambio sul mercato. Nonostante le tante voci che l'hanno coinvolto durante la prima parte di stagione, però, Russell è rimasto ai Lakers, dove numeri alla mano (18 punti e 6.3 assist di media) sta disputando una più che discreta regular season. Dove Russell ha fatto più che discretamente, invece, è nel tiro dalla lunga distanza. In stagione l'ex Nets e T'Wolves sta tirando con il 42.3% da tre e tanta precisione nella notte gli è valsa addirittura l'ingresso nella storia dei Lakers. Dopo aver pareggiato il record di triple segnate in una sola stagione, in precedenza appartenente a Nick Van Exel a quota 184, contro Atlanta martedì, con le 4 triple mandate a bersaglio contro i Sixers Russell è diventato il nuovo recordman di franchigia. Un record che il numero 1 gialloviola dovrebbe ritoccare ulteriormente nelle prossime partite, festeggiato prima con l'ovazione del pubblico per la tripla del sorpasso nel 1° quarto e poi con la celebrazione nel dopo partita. "Questa è una delle franchigie più importanti di tutta la lega, sono onorato di essere parte della storia dei Lakers" ha dichiarato il grande protagonista, forse infine in pace nel suo rapporto con la maglia indossata.