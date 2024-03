La speranza era di poterlo recuperare per l'inizio dei playoff, ma Russell Westbrook sembra aver bruciato le tappe del suo percorso di recupero e, stando a quanto dichiarato da coach Tyronn Lue ai margini della vittoria in trasferta a Portland della notte, sarebbe già pronto a tornare in campo. L'ex Thunder e Lakers si era fratturato la mano sinistra nella partita contro Washington dell'1 marzo, venendo sottoposto a intervento chirurgico il giorno successivo. Dopo meno di tre settimane dall'operazione, quindi, Westbrook attenderebbe solo il benestare dello staff medico dei Clippers per rimettere canotta e pantaloncini. Si tratta senza dubbio di una eccellente notizia per Kawhi Leonard e compagni, che senza l'apporto del loro numero zero hanno maturato un record di 6 vittorie e 5 sconfitte. Westbrook, che in questa regular season sta viaggiando a 11.1 punti, 5.1 rimbalzi e 4.4 assist di media, è stato d'altronde un fattore decisivo nella stagione dei Clippers, che da quando l'hanno fatto partire dalla panchina (su suo suggerimento) lo scorso novembre e fino al momento dell'infortunio contro gli Wizards avevano infilato un eccellente record di 28-8. E il suo ritorno, soprattutto in chiave playoff, potrebbe dare alla squadra un'altra scossa importante.