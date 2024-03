Ad assistere al derby di New York vinto dai Knicks ai danni dei Nets al Madison Square Garden c’erano anche due leggende del nostro calcio: Giorgio Chiellini e Fabio Cannavaro, accompagnati da Roberto Coramusi, responsabile Relazioni Esterne ed Istituzionali FIGC, hanno posato per una foto con le loro maglie personalizzate, accompagnando la Nazionale impegnata stasera alle 21 contro l’Ecuador alla Red Bull Arena nel New Jersey