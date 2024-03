Dopo 5 secondi dall’inizio del 2° quarto tra Houston e Utah, Jabari Smith Jr. e Kris Dunn sono venuti a contatto a palla lontana, tirandosi dei pugni a vicenda che non hanno colpito il bersaglio. Dopo essere stati divisi entrambi sono stati espulsi: “Ci siamo scambiati qualche parola, un paio di spinte e siamo stati espulsi. Mi prendo la responsabilità delle mie azioni, rispetterò quello che deciderà la lega” ha detto Dunn, mentre Smith non ha parlato dopo la partita stravinta dai suoi Rockets per 147-119