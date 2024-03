Il matinée di Los Angeles tra Clippers e Sixers vede subito la partenza lanciata degli ospiti, o meglio di uno degli ex di serata: è infatti Tobias Harris ( 24 punti e 6 assist a fine partita) a segnare il 7-0 iniziale con cui Philadelphia sorprende i ragazzi di coach Tyronn Lue . E l’abbrivio iniziale continua anche per tutto il 1° quarto, in cui Tyrese Maxey ( 24 punti e 6 assist ) e compagni dimostrano di avere più energia degli avversari, parecchio aggressivi tanto da concedere 41 punti commettendo un solo fallo e chiudendo il parziale già sotto di 12 . E lo spartito della partita non cambia nemmeno nel 2° quarto, perché il piano architettato da Nick Nurse , in buona sostanza basato sulla difesa aggressiva per poi spingere in contropiede appena possibile, funziona alla perfezione. I Clippers riescono a ricucire lo svantaggio negli ultimi minuti prima dell’intervallo grazie a Kawhi Leonard ( 20 punti e 6 assist ) e James Harden ( 12 punti e 14 assis t). I due si mettono al lavoro in attacco, forzano il forzabile nell’uno contro uno e il primo tempo si chiude sul 63-56 per Philadelphia .

Poca intensità, molti passaggi a vuoto: i Clippers concedono e i Sixers ne approfittano

Il parziale di 19-2 piazzato dai Clippers a cavallo tra la fine del 2° quarto e l’inizio del 3° riporta il punteggio in perfetta parità a quota 65. Da lì in poi, però, i Sixers riescono comunque a rimanere in testa grazie anche ad un Cameron Payne (23 punti e 5 rimbalzi) che uscendo dalla panchina rappresenta un’alternativa più che credibile a Maxey sia come creatore di gioco per i compagni che nelle vesti di finalizzatore. E un brutto inizio di 4° quarto, in cui riemerge tutta la pigrizia vista per larghi tratti della prima parte di gara, costa ai padroni di casa un nuovo svantaggio in doppia cifra sul 85-96 con 9:25 da giocare. Ai Clippers non riesce più di rialzare l’intensità sui due lati del campo e Philadelphia non si fa pregare, scavando il solco decisivo con l’apporto della panchina (- in favore dei Sixers il conteggio dei punti dei giocatori entrati a partita in corso). A metà del quarto, con i suoi ormai sotto di 20 punti, Lue toglie i titolari e l’ultimo scampolo di partita si trasforma in un lungo garbage time che conduce al 107–121 finale.