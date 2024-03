Clippers contro Sixers alle 20.30 su Sky Sport NBA

Gli L.A. Clippers hanno dovuto lasciare la Crypto.com Arena per ritrovare una vittoria che sfugge loro da ben tre partite davanti ai propri tifosi, provando a recuperare un po’ dell’identità di squadra persa con due comodi successi su quello che rimane dei Portland Trail Blazers in Oregon. Ora però la squadra di coach Tyronn Lue vuole tornare a vincere in casa per difendere il quarto posto nella Western Conference dall’assalto dei New Orleans Pelicans, ospitando i Philadelphia 76ers in una partita dai mille significati soprattutto per James Harden. Si tratta infatti del primo incontro tra il Barba e la sua recentissima ex squadra, dalla quale ha chiesto di essere ceduto durante l’estate venendo accontentato all’inizio della regular season. Harden incontrerà così per la prima volta il suo "protetto" Tyrese Maxey, con cui aveva creato un bel rapporto nelle ultime stagioni a Philadelphia: Maxey però ora è un All-Star fatto e finito e i Sixers si affidano a lui per rimanere aggrappati alla post-season, scivolando inesorabilmente negli ultimi mesi dopo l’infortunio dell’MVP Joel Embiid. Dopo aver perso contro i Lakers, i Sixers hanno bisogno di una vittoria per raddrizzare una trasferta a Ovest cominciata perdendo prima a Phoenix e poi a Los Angeles, prima di concludere il loro tour a Sacramento per poi tornare a casa e ospitare di nuovo i Clippers, con il primo ritorno di Harden da avversario a Philadelphia. Ci sono comunque gli elementi per una partita di ottimo livello: palla a due fissata alle 20.30 in diretta su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.