L'ultima magia in ordine di tempo è stato il canestro (in gancio) da oltre 6 metri con cui Kyrie Irving ha battuto i Denver Nuggets. Ma le prodezze con la mano sinistra della superstar dei Mavs non sono certo una novità, e ne fanno con ogni probabilità il miglior mancino-non mancino di tutta la NBA. Come ci ricorda questo video dei suoi canestri più incredibili con la mano "debole" (tra molte virgolette)

