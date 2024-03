Il rookie dei Golden State Warriors non è certamente tra i migliori difensori della NBA, ma con coraggio, tempismo e intelligenza è riuscito a diventare il numero uno in tutta la lega per sfondamenti subiti, con ampio margine sul secondo in classifica. Flavio Tranquillo all’interno di Basket Room analizza cosa rende speciale la matricola degli Warriors e quali siano i segreti della sua specialità