HIGHLIGHTS NBA

Atlanta rimonta 30 punti di svantaggio a Boston e interrompe la striscia di 9 successi in fila dei Celtics nonostante i 37 di Tatum. Houston invece vince la nona partita in fila superando Portland e mette pressione a Golden State. Successo sorprendente di San Antonio, che senza Wembanyama batte Phoenix e la mette nei guai in classifica. Super serata per DiVincenzo che segna 11 triple per 40 punti finali, Sabonis firma un nuovo record in epoca moderna con 54 doppie doppie in fila