NBA Saturdays: New Orleans-Boston alle 22 su Sky

Dopo aver battuto in maniera convincente i Milwaukee Bucks, i New Orleans Pelicans ospitano i primi della classe, i Boston Celtics proprietari del miglior record NBA ma battuti per due volte in fila dagli Atlanta Hawks. La sfida è in diretta su Sky Sport NBA a partire dalle 22 con il commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua

Nonostante l’infortunio subito da Brandon Ingram, i New Orleans Pelicans sono una delle squadre in maggiore ascesa della Western Conference, avendo vinto dieci delle ultime 13 partite disputate fino a insidiare il quarto posto degli L.A. Clippers. Un ottimo momento di forma suggellato dalla bella vittoria di due giorni fa ai danni dei Milwaukee Bucks, alla quale Zion Williamson e soci vogliono dare continuità ospitando nientemeno che la squadra col miglior record di tutta la NBA, i Boston Celtics reduci da un paio di clamorosi passaggi a vuoto. Jayson Tatum e compagni infatti hanno perso le ultime due partite disputate sul campo degli Atlanta Hawks, la prima sprecando 30 punti di vantaggio e la seconda perdendo al supplementare contro Dejounte Murray, interrompendo così una striscia di nove successi in fila. In questa splendida annata non hanno mai perso tre partite consecutivamente e c’è da sommettere che i ragazzi di coach Joe Mazzulla vorranno rifarsi in fretta, avendo anche a disposizione tutto il roster senza giocatori infortunati. In casa Pelicans invece mancherà di sicuro Ingram e pure Jose Alvarado, alle prese con un problema muscolare all’obliquo, ma potrebbe riabbracciare l’australiano Dyson Daniels dopo oltre due mesi di assenza, aggiungendo un ulteriore difensore perimetrale da opporre ai pericolosissimi esterni dei Celtics. Sarà interessante poi vedere quale soluzione utilizzerà coach Mazzulla per arginare Zion Williamson, se utilizzando una delle sue due stelle Tatum o Brown in marcatura singola oppure se sfruttare il rientrante Jrue Holiday, peraltro amatissimo ex di questa sfida avendo giocato per sette stagioni con i Pelicans tra il 2013 e il 2020. L’appuntamento è fissato per le ore 22 su Sky Sport NBA con il commento in diretta di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua.