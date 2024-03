Per il tradizionale appuntamento dell'NBA Sundays i Nuggets, reduci dalla bruciante sconfitta casalinga per mano di Minnesota, ospitano i Cavaliers, forti della vittoria in volata su Philadelphia. Denver, con Jamal Murray ancora in forse, punta tutto sul candidato numeo uno al premio di MVP Nikola Jokic. Cleveland, che prova a tenersi stretto il 3° posto in classifica a Est, si gode il rientro di Donovan Mitchell. L'appuntamento è per le 21.30 su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina