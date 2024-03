La nostalgia, si sa, è un sentimento molto diffuso, anche tra gli ex giocaotri che tendono spesso a considerare la loro epoca come la migliore nella storia dei rispettivi sport. Toni Kukoc, però, nell'intervista rilasciata al giornale serbo " Sportski Zurnal" è andato decisamente oltre quello che di norma verebbe definito "boomerismo". L'ex Bulls e Bucks, tra i primi europei di successo al di là dell'Atlantico, ha infatti voluto dire la sua sul due volte MVP e campione NBA in carica Nikola Jokic, bocciandolo senza troppe remore. "Jokic è il miglior europeo mai stato in NBA? Forse lo diventerà ma non lo è oggi" ha dichiarato l'ex stella di Treviso, "Numeri a parte, Jokic non è un centro come lo erano Vlade Divac o Dino Radja. Trent' anni fa Divac aveva sorpreso tutta la NBA grazie al suo trattamento di palla inusuale per un giocatore di quell'altezza, mentre Radja aveva fatto lo stesso con la capacità di condurre il contropiede dopo aver preso il rimbalzo. E chi ha visto giocare Arvydas Sabonis si ricorda di come potesse essere dominante, è stato un peccato per lui dover subire tutti quegli infortuni". Secondo Kukoc, insomma, "Jokic deve ancora migliorare molto: non è un grande atleta, non corre veloce e non salta alto quanto i migliori della lega, certo sa portare la partita sul suo ritmo di gioco e allora lì segna, distribuisce assist e prende rimbalzi alla sua maniera".