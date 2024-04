Il record di doppie doppie consecutive, in precedenza di proprietà di Kevin Love, l'aveva battuto meno di una settimana fa. E ora, con i 17 punti e 11 rimbalzi mandati a referto contro Utah, Domantas Sabonis raggiunge autentiche leggende come Moses Malone, Hakeem Olajuwon e Kevin Garnett. Il lituano, infatti, nella notte è diventato solamente il 4° giocatore nella storia della NBA a collezionare almeno 70 doppie doppie in una singola stagione

