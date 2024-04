Poco dopo avrebbe schiantato i Nets con 40 punti e 9 triple, ma prima della sfida di Brooklyn LeBron James aveva trovato il tempo di scherzare un po' con un ospite speciale durante il tradizionale riscaldamento pre-partita. E la piccola tifosa scesa sul parquet del Barclays Center, che curiosamente sfoggiava la maglia di Rui Hachimura e non quella di James, non si è dimostrata solo abile al tiro, ma ha addirittura servito un alley oop per la schiacciata di LeBron