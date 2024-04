Giocare per vincere gli anelli, si sa, era per Kobe Bryant una motivazione fortissima, forse quella che gli ha permesso di rimanere per così tanto tempo rilevante sui palcoscenici della NBA. Ancor più importante però è stata la sua famiglia, motivo per cui quando ha vinto il suo primo anello della carriera, superando gli Indiana Pacers nelle Finals del 2000, decise di regalare l’anello di campione NBA a suo padre “Jellybean”. I rapporti con i suoi genitori sono però deragliati fino a raggiungere il punto di non ritorno nel 2013, quando papà Jellybean e mamma Pam decisero di vendere l’anello assieme a altri cimeli del figlio ad una casa di aste per ricavare dei soldi, dando il via ad un’azione legale da parte di Kobe risolta solamente con un patteggiamento tra le parti e una lettera di scuse da parte dei genitori. Il pezzo pregiato di quel lotto è tornato di grande attualità, visto che l'anello del 2000 è stato rimesso sul mercato per la terza volta dalla stessa casa d’aste che lo acquistò nel 2013 per 173.000 dollari. Il prezzo, come era immaginabile, è però schizzato alle stelle: la SPC Auctions ha annunciato che l’anello è stato venduto per 760.000 dollari, che diventano 927.000 se si considera anche la parte di guadagno della casa d’aste che si è occupata della compravendita.