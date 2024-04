Ecco ABC: da domani l'alfabeto della NBA

Pensate di conoscere tutto della NBA? Noi siamo certi che c’è sempre qualcosa da imparare, e quale modo migliore di farlo se non andando in ordine alfabetico? Da domani sul sito di Sky Sport, la casa della NBA in Italia, trovate tutto quello che dovete sapere sulla lega di pallacanestro più spettacolare del mondo, dalla A alla Z per 26 puntate imperdibili

Con i suoi 78 anni di storia dal 1946 a oggi, la NBA è una delle leghe più famose al mondo, il punto di riferimento per la pallacanestro nel mondo. Tutti i migliori giocatori, i più grandi talenti, le stelle internazionali giocano nel campionato professionistico degli Stati Uniti, un "mondo a parte" da conoscere in ogni sua sfaccettatura. Da domani avrete un modo in più per conoscerlo: qui sul sito di Sky Sport, la casa della NBA in Italia, troverete un appuntamento al giorno con una lettera dell'alfabeto, per scoprire tutto - ma proprio tutto! - della NBA. Dalla A alla Z passando anche per le lettere dell'alfabeto inglese (d'altronde siamo pur sempre in un paese anglofono), 26 episodi da scoprire passo dopo passo per analizzare la lega sotto ogni suo aspetto, da quelli più storici a quelli più divertenti. Volete uno spoiler per la lettera A con cui cominceremo domani? La parola analizzata non sarà una ma bensì due. Sta a voi scoprire quale oppure collegarvi domani per cominciare questo lungo viaggio alla scoperta della lega più spettacolare del mondo.