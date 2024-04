Nelle ultime settimane è diventato virale su TikTok un meme che vede LeBron James come un raggio di sole, accompagnato dalla versione di "You Are My Sunshine" cantata da Christina Perri. Nato inizialmente come una presa in giro per i tifosi più sfegatati di James, ora ha avuto tutta una serie di declinazioni imprevedibili — arrivando fino all’account ufficiale di una squadra NBA

Quando LeBron James cominciava la sua carriera in NBA a malapena i cellulari riuscivano a connettersi a Internet, figuriamoci se avrebbe mai potuto pensare a concepire il concetto di “meme” . Nel corso della sua il Re è poi diventato una stella dei social media , ma è nelle ultime settimane che il suo volto è stato associato a un trend andato virale su TikTok decisamente inconsueto: di fatto gli utenti usano il suo volto incastonato in un sole con la canzone “You Are My Sunshine” di Christina Perri di sottofondo .

Da dove nasce il meme "You Are My Sunshine"

Il trend per la verità, secondo quanto scritto da Sporting News, è cominciato nei primi mesi del 2023 come presa in giro dei tifosi più accaniti del Re, abituati a parlare di James come il loro "raggio di sole", ma nelle ultime settimane "ha fatto il giro", come si suol dire, ed è diventato anche altro, con i meme "LeBonBon" (fondamentalmente la versione buona di James) e "LeEvil" (quella cattiva) a farsi da contraltare. Il trend ha raggiunto perfino l’account ufficiale dei Brooklyn Nets su TikTok, che ha inquadrato James durante il riscaldamento prima della partita del Barclays Center e ha aggiunto un coro che cantava "You Are My Sunshine" come se fosse il pubblico attorno al campo a intonarlo, aggiungendo la frase "Sono per Cam Thomas, ovviamente" per prendere in giro i tifosi di James.