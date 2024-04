Le mani sulle ginocchia per provare a placare la fatica e riprendere fiato, la consueta freddezza nei momenti decisivi. È questa la fotografia del rientro in campo di Joel Embiid dopo oltre due mesi di assenza a causa dell'operazione al ginocchio sinistro. Per i Sixers, che nelle 29 partite disputate senza la loro stella avevano un record di 12 vinte e 17 perse, il ritorno dell'MVP in carica ha portato subito ad un successo importante per la classifica e per il morale. I Thunder, arrivati a Philadelphia senza Shai Gilgeous-Alexander e Jalen Williams, erano infatti un avversario tutt'altro che facile e per batterli c'è voluta tutta la classe del camerunese. Anche perché coach Nick Nurse, in assenza dell'altra stella Tyrese Maxey, fermo per un problema all'anca, non ha potuto che affidarsi subito a Embiid, fulcro della manovra dei Sixers su entrambi i lati del campo. Ed Embiid non ha affatto deluso, uscendo tra l'ovazione del pubblico del Wells Fargo Center e trovando anche l'abbraccio di Allen Iverson a bordo campo.