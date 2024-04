Persa la gara della notte contro i Blazers, a Steve Clifford restano solo altre 6 partite da allenare a capo degli Hornets. Concluse quelle, l’head coach di Charlotte ha annunciato che non tornerà alla guida della squadra a partire dalla prossima stagione – cosa che la dirigenza non aveva escluso – preferendo un ruolo all’interno del front office. Già capo allenatore della franchigia del North Carolina dal 2013 al 2018, poi sulla panchina dei Magic per tre annate, prima di essere richiamato dall’allora proprietario Michael Jordan alla guida degli Hornets per il via della stagione 2022-23, Clifford – 62 anni – ha dichiarato di non essere più “preparato a gestire il rigore di una stagione di 82 gare in panchina”. “Questo è il momento giusto per lasciare – ha detto – per me e per l’organizzazione. Il futuro della squadra è roseo, con un ottimo nucleo di giovani giocatori e una nuova dirigenza”. Jeff Peterson, l’uomo a capo delle basketball operations, e la nuova coppia di proprietari Rick Schnall e Gabe Plotkin (che hanno ereditato la franchigia da Jordan) erano disposti a valutare la presenza di Clifford in panchina anche per la prossima stagione, ma la decisione del loro attuale allenatore proietta Charlotte – insieme a Brooklyn e Washington – nel novero delle squadre alla ricerca di un nuovo head coach.