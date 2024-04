In una penetrazione con virata al ferro nel corso del secondo quarto, LeBron James rifila una impressionante gomitata sul viso del povero Deni Avdija. Inizialmente sanzionato soltanto come fallo in attacco, la giocata è stato poi visionata dalla terna arbitrale e Bill Kennedy ha scelto di infliggere un Flagrant di tipo 1 al n°23 dei Lakers. Ad aver la peggio, però, il giocatore degli Wizards, che dopo il colpo non è più tornato in campo, avendo accusato un forte dolore alla testa