La sconfitta interna per mano di Orlando è di quelle pesanti perché costa il 6° posto a Ovest ai Pelicans. E dopo la schiacciata di Paolo Banchero che sigilla la vittoria dei Magic, tra i padroni di casa affiora il nervosismo. Al termine della partita mancano solo 7.4 secondi, ma riescono a farsi espellere in tre, uno dietro l'altro Herb Jones, Trey Murphy III e Dyson Daniels, tutti per offese nei confronti della terna arbitrale

