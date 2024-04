Dopo aver perso con Washington, i Bucks crollano in casa contro Memphis. Anthony Davis trascina i Lakers a una vittoria meno semplice del previsto sugli Wizards. Malachi Flynn scrive la storia, ma i suoi 50 punti non bastano a Detroit che perde ad Atlanta. Successi importanti per Orlando a New Orleans e per i Suns che travolgono Cleveland. Vittorie nette anche per Boston su OKC e per Minnesota su Toronto. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA