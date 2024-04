Se c'è una cosa che i Clippers hanno imparato a fare nelle ultime cinque stagioni è giocare senza la loro stella. Da quando è sbarcato a Los Angeles, infatti, Kawhi Leonard ha più volte dovuto dare forfait, spesso e volentieri in momenti chiave, a causa dei tanti problemi fisici accumulati nel tempo. Questa stagione, però, sembrava poter rappresentare un'eccezione, perché l'ex Spurs e Raptors aveva già giocato 68 partite, per distacco il suo miglior risultato in regular season da quando veste la maglia dei Clippers. Nella notte, Leonard ha tuttavia saltato la seconda gara consecutiva e sull'entità del problema che lo sta tenendo fermo, così come sulle potenziali tempistiche del suo rientro, non paio esserci certezze. "Non ho intenzione di scendere nei dettagli" ha dichiarato coach Tyronn Lue dopo la vittoria sui Nuggets, rifiutandosi di specificare se Leonard si fosse già sottoposto agli esami clinici di rito, "starà fuori per un paio di partite e noi dobbiamo dare tutto mentre Kawhi procede nel suo recupero". Non si tratta certo della prima volta nella carriera di Leonard in cui per chi osserva da fuori diventa difficile, se non impossibile, capire quali siano le sue reali condizioni fisiche. La speranza, per lui e per i Clippers, le cui ambizioni passano giocoforza dalla sua presenza sul parquet, è che non finisca come negli anni precedenti.