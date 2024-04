La partita contro Atlanta, poi vinta 109-95 dai Mavs, comincia in modo inusuale per Luka Doncic, che non segna nemmeno un punto in tutto il 1° quarto. Lo sloveno, però, si riprende subito e ne mette 16 nel solo 2° quarto, compresa la tripla che chiude il parziale: finta, tiro su un piede solo e appoggio al tabellone, proprio come se invece di essere su un parquet della NBA si trovasse su un campetto qualsiasi. E in prima fila sorride anche Dirk Nowitzki

