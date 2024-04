La stagione di Tari Eason si è conclusa ormai da un mese a causa dell'infortunio alla gamba sinistra che ha richiesto un intervento chirurgico, ma l'ala dei Rockets non voleva far mancare il suo apporto nella sfida contro Golden State, decisiva per la corsa al 10° posto a Ovest. Così Eason si è presentato in panchina accanto ai compagni in canotta e pantaloncini indossando una maglietta che, almeno nelle intenzioni, avrebbe dovuto rappresentare una provocazione verso gli avversari. Sulla t-shirt di Eason, infatti, era riportata una celebre battuta dal film cult del 1979 "I guerrieri della notte", il cui titolo originale è proprio "The Warriors": "Warriors, come out to play" (tradotto in "Guerrieri: giochiamo a fare la guerra?" nel doppiaggio italiano). Il risultato? Houston è stata travolta 133-110 e Steph Curry non ha mancato di rispedire al mittente la provocazione di Eason, imitando proprio la scena del film citata dalla maglietta una volta tornato in panchina a risultato acquisito.