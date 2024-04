ABC della NBA: la lettera D sta per Draft. VIDEO

Per la stragrande maggioranza dei giocatori, il Draft rappresenta il primo approccio alla NBA, il momento in cui la loro vita cambia definitivamente entrando a far parte della lega di pallacanestro più spettacolare del mondo. Il Draft è il protagonista della nuova puntata di ABC, la rubrica con la quale vi portiamo alla scoperta di ogni angolo della NBA, con la cerimonia del Barclays Center che rappresenta l'ultimo appuntamento della stagione appena dopo la conclusione delle Finals - oppure, se preferite, il primo della nuova stagione insieme alla free agency di inizio luglio. Ma la D sta anche per "Dime", che negli Stati Uniti indica la moneta da dieci centesimi, ma nel gergo della pallacanestro significa assist, in particolare quelli in cui il passatore mette in mostra il meglio della sua creatività, visione e fantasia. Scoprire insieme a noi ogni segreto del Draft e dell'arte del passaggio nella nuova puntata di ABC e recuperate qui sotto quelle già pubblicate.