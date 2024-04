Sono bastate poche parole e una nuova, improbabile “bromance” è nata all’ombra dei canestri, all’incrocio tra NBA e NCAA: Con il torneo dei college arrivato alla sua fase conclusiva – con le Final Four al via nella notte – le parole pronunciate da Nikola Jokic nei confronti del lungo di North Carolina State DJ Burns hanno fatto del n°30 dei Wolfpack uno dei personaggi più chiacchierati dell’ultima settimana. “È incredibile. Penso abbia davvero molto talento, soprattutto con la sua mano mancina”, ha detto Jokic commentando il gioco di Burns. “E poi i suoi compagni paiono divertirsi molto a giocare con lui”, ha aggiunto: “Dev’essere un bravissimo ragazzo”. Bravissimo lo è stato senza dubbio in campo, firmando i 29 punti (con 13/19 al tiro) che hanno eliminato Duke al torneo e proiettato N.C. State alle Final Four, ma la “favola” di Burns inizia prima, già in un torneo della Atlantic Coast Conference (ACC) che lo ha visto recitare da protagonista: c’è la sua firma, ad esempio, con 20 punti e 9/12 al tiro, nella vittoria in finale di conference contro la favoritissima North Carolina. Ora il senior al quinto anno (tre li ha passati a Winthrop, due a N.C. State) è tra i giocatori più attesi della semifinale nazionale che vedrà i suoi Wolfpack, testa di serie n°11, vedersela contro i n°1, Purdue.