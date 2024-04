ABC della NBA: E come Erving e Eurostep. VIDEO

Nella nuova puntata di ABC, la rubrica con la quale andiamo alla scoperta della NBA lettera per lettera, parliamo di uno dei personaggi cardine della lega: Earvin Johnson, meglio conosciuto come Magic. Ma con la E esiste anche l’Eurostep, un movimento portato in NBA da un lituano e perfezionato da un greco: scoprite tutto insieme a noi in ABC

La NBA per come la conosciamo oggi non esisterebbe se negli anni ’80 non fosse sbarcato il sorriso più ammaliante di tutti i tempi. Quella di Earvin “Magic” Johnson è una delle carriere più vincenti e incredibili nella storia dello sport professionistico mondiale, riuscendo a farsi conoscere davvero da tutti e il cui eco riverbera ancora a decenni di distanza dalla sua conclusione. Tutti sanno chi è Magic Johnson, sia per come ha guidato i Los Angeles Lakers in campo che per la sua positività al virus dell’HIV, che non gli ha impedito comunque di tornare a giocare (anche col Dream Team del 1992) e a diventare un miliardario, come annunciato recentemente dalla rivista Forbes. Nella nuova puntata di ABC andiamo alla scoperta della sua inimitabile carriera, ma scopriamo anche i segreti dello Eurostep, un movimento che tutti i più grandi giocatori della lega hanno dovuto inserire nel proprio arsenale per rendersi immarcabili. Ma chi lo ha portato in NBA? E chi lo ha elevato ad arte? Scopriamolo insieme nella nuova puntata di ABC e, se vi siete persi quelle passate, le trovate tutte qui sotto.