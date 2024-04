Scena da “minors” nella partita di questa notte tra Memphis e Philadelphia: un tassello del parquet è andato fuori posizione, aprendo un pericoloso varco sul campo da gioco. Per sistemarlo Buddy Hield è ricorso alla vecchia maniera, chiedendo l’aiuto dell’avversario GG Jackson: un salto sincronizzato per far scorrere il pavimento e riportarlo nella posizione esatta. Artigianale e non elegantissimo, sì, ma ha funzionato, con la partita che è potuta ricominciare grazie al loro sforzo combinato