Derby texano: Dallas-Houston alle 21.30 su Sky

Forti di nove vittorie nelle ultime dieci partite, i Dallas Mavericks sono una delle squadre più in forma di questo finale di stagione , riuscendo a tirarsi fuori dalla zona play-in salendo fino al quinto posto in classifica. Un risultato ancor più da sottolineare dopo l'ultima partita, vinta contro i Golden State Warriors (l'unica squadra capace di batterli nelle ultime settimane) senza poter contare su Luka Doncic , alle prese con un ginocchio dolorante. La presenza del candidato MVP è in dubbio anche per il derby texano di questa sera — diretta alle 21.30 su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina —, ma anche senza lo sloveno i Mavs hanno dimostrato di potersela giocare, diventando la vera mina vagante dei playoff nella Western Conference .

Ai Golden State Warriors è legato anche l'ultima bruciante sconfitta degli Houston Rockets, che avevano l'ultima chance per rimettere in discussione il decimo posto dei californiani per agganciare il torneo play-in, e invece si sono sciolti davanti al pubblico di casa perdendo nettamente contro gli Splash Brothers. Una sconfitta che coach Ime Udoka non ha digerito per niente, definendo "soft e impauriti" i suoi giocatori nella partita più importante dell'anno. I Rockets, sconfitti nelle ultime 4 partite dopo una striscia da 11 successi nel mese di marzo, non hanno nulla da giocarsi (neanche una posizione in vista della Lottery) ma vorranno rispondere sul campo alle parole del loro allenatore: il derby texano è tutto da seguire in diretta sui canali di Sky Sport e in straming su NOW.