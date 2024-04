Per come funziona l'NBA, può capitare ed è capitato spesso: una stella dal talento straordinario si trova a giocare in una squadra così scarsa da mandare in archivio una stagione a dir poco disastrosa. Dai campioni di ieri a quelli di oggi e di domani, ecco chi si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato, provando senza fortuna a risollevare le sorti di squadre perdenti