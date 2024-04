Minnesota batte i Lakers, Brunson travolge i Bucks

I T'Wolves approfittano delle assenze di LeBron e Davis per vincere in casa dei Lakers e tornare al primo posto a Ovest. I 43 punti di Jalen Brunson infliggono a Milwaukee la quarta sconfitta in fila, riaprendo la corsa al secondo posto a Est. Tyrese Maxey firma il suo massimo in carriera da 52 punti nel successo su San Antonio al doppio overtime (33+18 per Wembanyama), Paul George (39) e Kyrie Irving (47) sono decisivi nei successi di L.A. e Dallas, vittorie cruciali di Indiana su Miami e New Orleans su Phoenix