La regular season volge al termine e l'annata di San Antonio, ultima a Ovest, sta per chiudersi, ma Victor Wembanyama non sembra aver ancora finito di scrivere pagine di storia. Nella notte la prestazione offerta contro Philadelphia ha segnato l'ennesimo traguardo della sua già incredibile stagione da rookie. E si tratta di un traguardo non da poco, perché il francese supera Tim Duncan in una speciale classifica che vede in testa un'altra leggenda di casa Spurs

TUTTI I RISULTATI E GLI HIGHLIGHTS DELLA NOTTE NBA