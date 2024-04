Il derby texano inizia con due squadre che vivono momenti e hanno obbiettivi molto diversi. I Mavs padroni di casa, reduci da 9 vittorie nelle ultime 10 partite , vogliono provare a consolidare il 5° posto a Ovest , i Rockets invece sono solo in attesa che la matematica ne confermi l’eliminazione dalla corsa all’ultimo posto nel play-in della Western Conference . Eppure è proprio Houston a partire meglio, forzando palle perse e andando subito in contropiede. Dopo nemmeno 4 minuti sono gli ospiti ad essere avanti 14-5 e coach Jason Kidd è costretto a chiamare in fretta time out. Non che l’andamento della gara cambi poi molto da lì in poi, anche se a spezzare il ritmo preso dai Rockets ci pensa Amen Thompson che a 4:16 dal termine del 1° quarto , con i suoi in vantaggio 28-9 , si fa espellere per un alterco con Maxi Kleber . Solo che Dallas , anziché approfittare del momento di smarrimento degli avversari, prima affonda sotto l’atletismo di Houston , che riprende velocemente il controllo del ritmo. Nella seconda metà del 2° quarto , però, si risvegliano sia Luka Doncic che Kyrie Irving e, complice anche qualche ingenuità da parte dei ragazzi di Ime Udoka , i Mavs ricuciono il punteggio sul 66-71 .

L'esperienza dei Mavs e un Kyrie in più

E, come da previsioni, è ancora l’immenso talento offensivo delle due stelle della squadra a trascinare Dallas anche dopo l’intervallo. Ed è proprio lo sloveno, peraltro oggetto delle attenzioni della difesa avversaria senza alcuna pausa, il protagonista del rientro dei Mavs, che a 2:32 dalla fine del 3° quarto si riportano in parità a quota 96. Dall’altra parte Houston non si scompone troppo e sulle spalle solide del veterano Fred VanVleet(24 punti e 12 assist) torna avanti 106-98 in chiusura del quarto. Senza lunghi di fatto in campo, il 4° quarto vive da una parte dell’intensità dell’altro veterano Dillon Brooks (29 punti) e dall’altra delle invenzioni di un Irving (48 punti e 7 rimbalzi) per larghi tratti inarrestabile. E il finale di gara si trasforma così in un punto a punto da cui emerge Dante Exum (14 punti e 9 rimbalzi), che segna la tripla che sulla sirena finale porta tutti al supplementare. Un supplementare in cui i Rockets, anche limitati dai molti giocatori in campo con 5 falli, perdono in lucidità e in cui Luka Doncic, autore di 37 punti, 12 assist e 9 rimblazi, lascia al palcoscenico ad Irving e a P.J. Washington (14 punti e 13 rimbalzi), che segna le due triple che di fatto chiude i conti per Dallas.