Nell'agosto 1985 Michael Jordan non era ancora la leggenda che sarebbe diventato negli anni a seguire, ma dopo la sua prima stagione in NBA con la maglia dei Bulls aveva iniziato la sua scalata all'Olimpo del basket. La Nike lo aveva già messo sotto contratto puntando fortissimo sul giovane talento uscito da North Carolina, e in estate lo aveva mandato in tour in Europa per promuovere il primo modello di Air Jordan. All'interno di quel tour MJ fece tappa anche in Italia, a Trieste, dove in maglia Stefanel giocò una partita di esibizione rimasta storica contro la Juve Caserta. Più che i 41 punti a impressionare tutti e a restere nella memoria fu una sua clamorosa schiacciata che mandò in frantumi il tabellone. Dopo la partita l'allora presidente di Trieste, Giuseppe "Bepi" Stefanel, si fece autografare e dedicare la maglia numero 23 usata da MJ (sulla quale campeggiava un grande quadrifoglio, simbolo della Stefanel in quegli anni). Quella maglia è stata ora messa in vendita dalla celebre casa d'aste Sotheby's, che ha fissato il prezzo di partenza in 420 mila dollari. C'è tempo fino all'1 della notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 aprile per fare un'offerta, per uno dei cimeli sicuramente più particolari della carriera di una leggenda assoluta dello sport mondiale.