Nella notte i due rookie di Memphis e San Antonio si sono incrociati per l'ultima volta in stagione, e GG Jackson è rimasto impressionato dalle doti fisiche e tecniche di Victor Wembanyama. Secondo l'ala dei Grizzlies, il francese è destinato a diventare uno dei più grandi difensori di sempre. Anche perché è talmente alto che quando prova a fare del trash-talking gli avversari quasi non riescono a sentirlo

In una stagione davvero sfortunata come quella vissuta dai Grizzlies, GG Jackson è stato forse l'unico raggio di luce. In campo, dove il rookie ex South Carolina sta viaggiando a 13.4 punti e 4 rimbalzi di media, e fuori dal campo, dove il candore delle sue dichiarazioni si è rivelato spesso irresistibile. E anche dopo la sfida della notte contro San Antonio, Jackson ha voluto dire la sua su uno dei protagonisti più chiacchierati di tutta la NBA: Victor Wembanyama. "Gli ho ricordato che quando abbiamo giocato a San Antonio l'ultima volta" ha dichiarato l'ala di Memphis parlando di una piccola rivincita presa durante la gara della notte, "mi ha stoppato e poi mi ha detto: sei spaventato, vero? Solo che [Wembanyama] è così alto che quando fa del trash-talking quasi non si sente, è come se stesse sussurrando". "Non voglio esagerare" ha poi aggiunto Jackson, "ma credo che sia destinato a diventare uno dei più grandi difensori di sempre e a meno di non avere il floater di Ja [Morant] il tiro dalla media di Desmond [Bane] o la forza di Jaren [Jackson Jr.] sarà davvero dura avere a che fare con lui".