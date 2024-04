Al di là dei grandi nomi e delle stelle, sono pochi i giocatori che negli ultimi vent'anni di NBA hanno riscosso la simpatia dei tifosi e attirato le attenzioni degli appassionati quanto Nate Robinson. Salito all'onore delle cronache soprattutto per aver vinto per ben tre volte lo Slam Dunk Contest dell'All-Star Game, impresa già clamorosa di per sé ma del tutto impensabile per un atleta alto solo 1 metro e 75, Robinson vanta una carriera decennale in NBA, il cui culmine è rappresentato dall'eperienza in magia Celtics che l'ha portato a sfiorare il titolo nelle Finals del 2010 perse contro i Lakers. Giocatore dall'energia spesso incontenibile, dopo aver abbandonato l'idea trovare un posto oltre oceano, Robinson ha giocato anche in Europa, Venezuela e Libano, ma ha smesso da oltre sei anni. E ora, in un'intervista concessa al "Daily Mail Sports", ha confessato di soffrire di problemi di salute pesantissimi.