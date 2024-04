Jalen Brunson trascina i Knicks che vincono a Boston e continuano a puntare il 2° posto a Est. Golden State passa a Portland e supera i Lakers al 9° posto della Western Conference. I Pelicans piazzano il colpo in trasferta a Sacramento e condannano i Kings al play-in. Vittorie anche per Utah su Houston e per i Bulls a Detroit. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA

TUTTA L'ULTIMA GIORNATA DI REGULAR SEASON IN DIRETTA STREAMING!