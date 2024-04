ABC della NBA: K sta per King James e Kicks. VIDEO

Nella nuova puntata dell'ABC della NBA, la rubrica con la quale andiamo alla scoperta della lega lettera per lettera, ci dividiamo tra due parole che cominciano con la lettera K. La prima è Kicks, il modo con cui si conoscono le scarpe da gioco, per poi passare a King James, che non dovrebbe aver bisogno di presentazioni

Due argomenti sono i protagonisti della puntata odierna di ABC, che prende in considerazione la lettera K. K sta per "Kicks", il modo colloquiale con cui si conoscono le sneakers, le scarpe da gioco che a partire dagli anni '80 con le Chuck Taylor della Converse ha cambiato lo stile con cui si scende in campo in NBA, con i giocatori che hanno dato vita alle loro linee di scarpe personalizzate. E chi meglio di LeBron James può rappresentare questo trend? "King" James è uno dei giocatori più forti e famosi di tutti i tempi, protagonista di una carriera semplicemente irripetibile per longevità e qualità di gioco. Dagli inizi a St. Vincent-St. Mary fino al record di punti nella storia della lega, ripercorriamo la storia del Re nella nuova puntata di ABC. E se avete perso gli episodi precedenti, recuperateli qui sotto nella playlist.