Denver perde con Wemby, Lakers ok e Warriors ko

2/24

PHILADELPHIA 76ERS-ORLANDO MAGIC 125-113 I Sixers vincono la settima in fila e tengono apertissima la classifica a Est, risucchiando anche Orlando nella corsa a evitare il play-in. Orlando, Indiana e Phila hanno tutte lo stesso record (46-35) e si giocheranno tutto domani sera, con le speranze dei Sixers tenute in piedi da Joel Embiid — che prima spaventa tutti atterrando male sul ginocchio sinistro, ma rimane in campo e domina con 32 punti, 13 rimbalzi e 7 assist. Agli ospiti non bastano i 24 di Franz Wagner e i 22 di Paolo Banchero per evitare il 3° ko in fila

