A quanto pare dalle parti di Brooklyn non hanno intenzione di perdere tempo. A meno di 48 ore dalla conclusione di una regular season parecchio deludente, infatti, i Nets sono già pronti a voltare pagina. Secondo quanto riportato da "The Athletic" il proprietario della franchigia Joe Tsai, dopo aver condotto in prima persona i colloqui con i candidati presi in esame, avrebbe scelto il nuovo allenatore per la stagione 2024-25. A spuntarla sembrerebbe essere stato Jordi Fernandez, attualmente assistente a Sacramento con esperienza anche a Denver e coach della nazionale canadese condotta al 3° posto agli ultimi Mondiali. Lo spagnolo avrebbe superato la concorrenza di Mike Budenholzer, campione NBA con Milwaukee nel 2021, e dell'assistente allenatore ai Suns Kevin Young. Fernandez, il cui profilo è da sempre molto orientato allo sviluppo dei giocatori, sembra quindi destinato a prendere le redini di una squadra che deve per forza ricominciare da zero e ricostruirsi una nuova identità sulle macerie lasciate dal fallimento dell'avventura avviata nell'estate del 2019 con l'arrivo di Kevin Durant e Kyrie Irving, nel frattempo migrati altrove.