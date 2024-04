Otto squadre, quattro posti per i playoff: scatta il play-in, tutto da vivere su Sky Sport. Il via a Ovest stanotte con Pelicans-Lakers in diretta all'1.30 e Kings-Warriors in diretta alle 4.00. Si prosegue poi mercoledì con le gare dell'Est e fino a venerdì per chi resta in corsa c'è ancora speranza. Ecco come funziona e quando è nato il format che ha rivoluzionato il finale di stagione della NBA e cosa dicono i precedenti, tra sorprese clamorose e prestazioni iconiche

