Bulls e Hawks non hanno poi molto da chiedere a una stagione che per entrambe le squadre è stata tutt'altro che indimenticabile. Arrivate al play-in quasi per inerzia, Chicago e Atlanta proveranno comunque a non chiudere già stanotte il loro cammino affidandosi all'orgoglio di stelle come DeMar DeRozan e Trae Young. Appuntamento dalle 3.30 in diretta su Sky Sport NBA

TUTTO IL CALENDARIO DEL PLAY-IN SU SKY SPORT