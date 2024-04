Miami senza Jimmy Butler per diverse settimane

Si temeva l'infortunio serio, e di infortunio serio si tratta. Ancora non è chiaro il grado di coinvolgimento dei legamenti, ma stando alle indiscrezioni che filtrano da oltreoceano (il sempre ben informato Shams Charania) Jimmy Butler dovrà stare lontano dai parquet per diverse settimane. E fra poche ore, neppure giorni, i Miami Heat invece sono chiamati a tornare in campo, per una partita che in 48 ore decide la loro stagione: in casa contro Chicago per strappare l'ultimo biglietto per i playoff, e la testa di serie n°8 a Est. L'infortunio al leader dei Miami Heat ovviamente condiziona pesantemente le chance di vittoria della squadra della Florida in una partita senza domani, che gli Heat dovranno affrontare contro i Bulls i quali, a loro volta, rischiano di dover fare anche loro a meno di un membro importante del loro quintetto, Alex Caruso (alle prese con quella che è stata definita una "severa distorsione alla caviglia sinistra"). Più grave, purtroppo, il bolletino medico in uscita da Miami: per Butler il legamento interessato sarebbe quello collaterale mediale del ginocchio sinistro. E in Florida si trattiene il fiato, visto che la risonanza magnetica al giocatore degli Heat è prevista per le 21.30 italiane, anche se appare già evidente la realtà di aver perso la propria stella per il futuro più immediato. Quando contava di più averlo in campo.