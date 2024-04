Philadelphia la spunta, Chicago elimina Atlanta

Philadelphia si prende la testa di serie n°7 ai playoff (incontrerà al 1° turno New York) grazie ai canestri fondamentali di Batum (autore di tre triple consecutive nel terzo quarto) e alla doppia doppia del solito Embiid. Miami si aggrappa a Tyler Herro ma rischia di perdere per un infortunio (ai legamenti del ginocchio) Jimmy Butler. A Chicago invece il protagonista è Coby White che esplode per 42 punti, suo nuovo massimo in carriera, mettendo fine alla stagione di Atlanta