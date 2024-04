Come già successo in passato dopo le sconfitte più dolorose, Draymond Green non si è tirato indietro e ha voluto raccontare il suo punto di vista alla luce della batosta subita per mano dei Sacramento Kings al play-in e la conseguente chiusura prematura della stagione di Golden State. Nell'ulitma puntata del suo "The Draymond Green Show" il veterano si è soffermato sulla portata complessiva della dinastia degli Warriors negli ultimi dieci anni: "Abbiamo fatto sembrare una cosa facile vincere un titolo NBA, e ora sento colleghi che anche dopo aver giocato la partita della vita dicono: sono contento, ma ora dobbiamo vincere l'anello". E stando a quanto raccontato da Green, al contrario di quanto sembrerebbe, la dinastia di Golden State non sarebbe ancora arrivata alla sua conclusione. "Dopo la sconfitta contro i Kings, ho abbracciato Steph [Curry] e gli ho detto: ti voglio bene, fratello" ha rivelato Green, "e lui mi ha risposto: ti voglio bene anch'io, e non siamo finiti". "Amo momenti come quelli" ha aggiunto l'ala degli Warriors, "perché promesse del genere di solito si avverano".